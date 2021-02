Cena al ristorante apparecchiata per 13, ma il tavolo è vuoto: la polizia trova i clienti nascosti nello stanzino (Di sabato 6 febbraio 2021) Tredici persone sono state multate dai carabinieri per essere state scoperte mentre Cenavano in un ristorante del centro storico di Meda (Monza), un pasto a base di tartufo, il 4 febbraio scorso. Per ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021) Tredici persone sono state multate dai carabinieri per essere state scoperte mentrevano in undel centro storico di Meda (Monza), un pasto a base di tartufo, il 4 febbraio scorso. Per ...

MediasetTgcom24 : Monza, in 13 a cena in un ristorante: tutti multati e locale chiuso #meda - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Monza, in 13 a cena in un ristorante: tutti multati e locale chiuso #meda - CorriereQ : Cena a tavola e commensali nascosti,13 multati in ristorante - LaStampa : I carabinieri scoprono la cena: 13 multati. Si erano nascosti in uno stanzino del ristorante - Luna70677799 : RT @MediasetTgcom24: Monza, in 13 a cena in un ristorante: tutti multati e locale chiuso #meda -