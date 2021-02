C’è posta per te: Maria cerca l’abbraccio dei figli dopo la separazione dal marito (Di domenica 7 febbraio 2021) La seconda storia di C’è posta per te è quella di Maria, una donna di 52 anni che dal suo matrimonio ha avuto 5 figli. Di questi con 4 non ha un rapporto per colpa della separazione dal marito. Maria infatti, dopo 27 anni di matrimonio passati a litigare e a subire gli atti di gelosia del marito, decide di lasciarlo. In un periodo di separazione Maria aveva conosciuto il suo attuale compagno, Gaspare; se inizialmente i figli avevano appoggiato la mamma nella sua scelta, scoperto il nuovo compagno hanno smesso di parlarle, allontanandola definitivamente da loro e dalle loro vite. La storia di Maria a C’è posta Maria ha ripercorso gli anni del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 febbraio 2021) La seconda storia di C’èper te è quella di, una donna di 52 anni che dal suo matrimonio ha avuto 5. Di questi con 4 non ha un rapporto per colpa delladalinfatti,27 anni di matrimonio passati a litigare e a subire gli atti di gelosia del, decide di lasciarlo. In un periodo diaveva conosciuto il suo attuale compagno, Gaspare; se inizialmente iavevano appoggiato la mamma nella sua scelta, scoperto il nuovo compagno hanno smesso di parlarle, allontanandola definitivamente da loro e dalle loro vite. La storia dia C’èha ripercorso gli anni del ...

