C'è Posta per Te, lo storico postino di Maria De Filippi confessa: "Ecco qual è la mia più grande paura" (Di sabato 6 febbraio 2021) Stasera torna in onda su Canale 5 una nova puntata di C'è Posta Per Te: il programma di Maria De Filippi è uno dei più amati dal pubblico del piccolo schermo, come confermano gli ottimi risultati degli ascolti, che fanno registrare uno share ben più alto rispetto a quello medio della Rete. Il segreto del suo successo sta nelle storie sempre coinvolgenti dei protagonisti, chiamati a prendere parte alla trasmissione da Gianfranco Apicerni, lo storico postino. Classe 1985, svolge questo ruolo da ormai 10 anni e, in u'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcuni retroscena, confidando qual è la sua paura più grande. "Ho sempre una grande paura che mi cada qualcosa dalla borsa mentre ...

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - _noemi_asta_ : RT @amaricord: È il 5 febbraio 2020, Fiorello scende le scale del palco di Sanremo vestito da Maria De Filippi con la musica di C'è posta p… - MajestyCatsy : @_sephilm @coachelloo Solo se giura di partecipare ai live room di C’è Posta e ai talkflix - MajestyCatsy : RT @_sephilm: Per i temerari, questa sera commentiamo con @MajestyCatsy “C’è posta per te” su CLUBHOUSE - _starl3ss : C'è Posta per te in confronto è una barzelletta. -

