C’è posta per te: le anticipazioni della puntata del 6 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) Sabato sera fa rima con “C’è posta per te”, il programma condotto da Maria De Filippi sempre capace di emozionare e far sorridere Ad ogni puntata un successo di ascolti dopo l’altro per Maria De Filippi, la conduttrice più amata e seguita dagli italiani, che anche per questo sabato sera ci terrà compagnia con l’immancabile “C’è posta per te”. Il programma arrivato alla quinta puntata ha il dono di provare a far parlare nuovamente le persone tra loro, cercando di riavvicinare chi non si vede da anni, di far riabbracciare innamorati allontanatisi per infedeltà e di ritrovare l’anima gemella al novantenne che ancora ha un ricordo vivido di quel primo amore, mai davvero consumato. In tutte le vicende, Maria De Filippi non è solo una padrona di casa, ma una perfetta mediatrice che, conoscendo la versione del mittente ... Leggi su 361magazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Sabato sera fa rima con “C’èper te”, il programma condotto da Maria De Filippi sempre capace di emozionare e far sorridere Ad ogniun successo di ascolti dopo l’altro per Maria De Filippi, la conduttrice più amata e seguita dagli italiani, che anche per questo sabato sera ci terrà compagnia con l’immancabile “C’èper te”. Il programma arrivato alla quintaha il dono di provare a far parlare nuovamente le persone tra loro, cercando di riavvicinare chi non si vede da anni, di far riabbracciare innamorati allontanatisi per infedeltà e di ritrovare l’anima gemella al novantenne che ancora ha un ricordo vivido di quel primo amore, mai davvero consumato. In tutte le vicende, Maria De Filippi non è solo una padrona di casa, ma una perfetta mediatrice che, conoscendo la versione del mittente ...

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - Yuko_neeeh : Menomale che c'è junhee che posta - _inrikisarms : RT @amaricord: È il 5 febbraio 2020, Fiorello scende le scale del palco di Sanremo vestito da Maria De Filippi con la musica di C'è posta p… - tuttopuntotv : C’è Posta per Te, ospiti e anticipazioni puntata sabato 6 febbraio 2021 #cepostaperte - tinyvintagesoul : il covid ha reso c’è posta per te l’highlight del mio sabato e sera e no,I’m not happy about it -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Mercato Globale Delle Proteine Naturali In Polvere | Analisi Delle Opportunità E Previsioni Del Settore, 2021-2030 - Genovagay Genova Gay