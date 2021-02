C’è posta per te, cosa succede dietro le quinte durante la puntata: lo svela uno dei postini (Di sabato 6 febbraio 2021) Il sabato sera è nel segno di Maria De Filippi e del suo C’è posta per te che continua da anni, nella sua formula ben rodata che garantisce boom di ascolti facendo spettacolo, regalando emozioni e sorprese al pubblico. Poi ci sono i postini, che con gentilezza e discrezione sono i portatori delle missive da recapitare e coloro che accompagnano gli ospiti in studio. Ma dietro le quinte di una consegna, cosa accade? LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, C’è posta per te: anticipazioni sulla puntata con Claudio Amendola e Ciro Immobile Lo ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Marcello Mordino soprannominato Marcellino. 65 anni postino della trasmissione da 23 edizioni, Marcello ha svelato alcuni retroscena delle consegne e anche di ... Leggi su funweek (Di sabato 6 febbraio 2021) Il sabato sera è nel segno di Maria De Filippi e del suo C’èper te che continua da anni, nella sua formula ben rodata che garantisce boom di ascolti facendo spettacolo, regalando emozioni e sorprese al pubblico. Poi ci sono i, che con gentilezza e discrezione sono i portatori delle missive da recapitare e coloro che accompagnano gli ospiti in studio. Maledi una consegna,accade? LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, C’èper te: anticipazioni sullacon Claudio Amendola e Ciro Immobile Lo ha raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Marcello Mordino soprannominato Marcellino. 65 anni postino della trasmissione da 23 edizioni, Marcello hato alcuni retroscena delle consegne e anche di ...

