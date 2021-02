C'è posta per te, Ciro Immobile incontra la giovane tifosa rimasta vedova. Poi il regalo di Maria De Filippi spiazza tutti: 'Stupendo...' (Di sabato 6 febbraio 2021) Ciro Immobile incontra la giovane tifosa rimasta vedova. Ma spiazza tutti: ' Ho anch'io un regalo per te... '. Stasera, in onda su Canale 5, la trasmissione condotta da Maria De Filippi. La prima ... Leggi su leggo (Di sabato 6 febbraio 2021)la. Ma: ' Ho anch'io unper te... '. Stasera, in onda su Canale 5, la trasmissione condotta daDe. La prima ...

borghi_claudio : @FmMosca Amico mio, vuoi distinguere un cretino da uno serio? Il cretino posta il titolo dell'articolo con l'interv… - HuffPostItalia : Tre ministeri di peso e la testa di Bonafede. Renzi alza la posta per il Conte ter - lorepregliasco : Matteo Renzi ha il pallino della crisi. Alza la posta perché sa che gli scenari sono due, entrambi per lui allettan… - benedettamiare1 : Non io che cambio canale nella pubblicità di c’è posta per te e mi trovo i ???? #tzvip - cicciuz09 : Faccio fatica a guardare c’è posta per te.. prenderei a schiaffoni tutti.. -