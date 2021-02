C'è posta per te: Anna ottiene il perdono del padre (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell'ultima puntata di C'è posta per te è andata in scena la storia di Anna, una ragazza che si è innamorata di un uomo che ha la stessa età del padre. Per questo motivo, il genitore non vuole più vederla da due anni. C'è posta per te: la storia di Anna La protagonista di una delle storie di C'è posta per te del 6 febbraio 2021 è Anna. La ragazza aveva un ottimo rapporto con suo padre Giovanni, ma quando lei si è innamorata di un uomo più grande di lei di 27 anni tutto è cambiato. Anna ha raccontato che prima di incontrare l'attuale compagno ha avuto un'altra relazione con un ragazzo più grande di lei di 8 anni. Anche in questa occasione, suo papà non ha reagito nel migliore dei modi. Non a caso, quando l'ha scoperta l'ha picchiata. ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 7 febbraio 2021) Nell'ultima puntata di C'èper te è andata in scena la storia di, una ragazza che si è innamorata di un uomo che ha la stessa età del. Per questo motivo, il genitore non vuole più vederla da due anni. C'èper te: la storia diLa protagonista di una delle storie di C'èper te del 6 febbraio 2021 è. La ragazza aveva un ottimo rapporto con suoGiovanni, ma quando lei si è innamorata di un uomo più grande di lei di 27 anni tutto è cambiato.ha raccontato che prima di incontrare l'attuale compagno ha avuto un'altra relazione con un ragazzo più grande di lei di 8 anni. Anche in questa occasione, suo papà non ha reagito nel migliore dei modi. Non a caso, quando l'ha scoperta l'ha picchiata. ...

