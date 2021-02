Catania | Welbeck avverte | “Il derby col Palermo? Vogliamo trarre il massimo Abbiamo un obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di sabato 6 febbraio 2021) "Quella rossazzurra è una piazza calorosa, accogliente. C’è un gruppo fantastico. Siamo umili lavoratori, ma grazie a quest’ingrediente cresciamo di giorno in giorno".Parola di Nana. Sono diversi i temi trattati dal centrocampista del, intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': dal momento della sua squadra, reduce dal pareggio ottenuto contro la Juve Stabia, al possibile rinnovo del contratto in scadenza che lega il calciatore ghanese al club etneo. Ma non solo..."I tifosi ci mancano tanto, ho 'saggiato' il loro potenziale nella stagione scorsa. Quando tutto sarà passato ci daranno una mano a far meglio. Ma il corso della vita per ora è questo: lavoro e cautela aspettando tempi migliori. Questo affetto lo avverto sempre. Non sono molto social, ma oggi mi permetta di ringraziare tutti. E quando dico tutti mi riferisco ...