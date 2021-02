Castel Volturno | foto intime e video | 30enne adesca bimbo su noto social Arrestato

(Di sabato 6 febbraio 2021)un 14enne su Telegram durante il lockdown si fa inviare materiale pedopornografico. La mamma della vittima scopre tutto e lo fa arrestare. In manette undipedofilo: si faceva inviarehot da un 14enne I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'indagine è partita dalla denuncia della madre della vittima. L'uomo è stato arrestato per adescamento di minorenni, tentata pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico ...CASTEL VOLTURNO – I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 30e ...