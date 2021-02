Castagnole light | le frittelle di carnevale sofficissime!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 6 febbraio 2021) Uno dei dolci più classici del periodo di, sono le, amate dai più grandi, ma anche dai più piccoli. Di seguito, potete trovare la ricetta delle, super golosa. Ingredienti: 450 ml di acqua 420 grammi di farina di tipo 0 400 grammi di patate e la stessa quantità di semola rimacinata 60 grammi di zucchero bianco da tavola ( lo potrete sostituire con 30 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 30 ml di olio extravergine di oliva 15 grammi di sale fino da cucina 12 grammi di lievito fresco di birra Q.b. di zucchero semolato (vi servirà per decorare i dolcetti prima di servirli). Cuocere le ricette Sciacquare le patate sotto l’acqua corrente per eliminare i residui di terra presenti e tuffarle in una pentola capiente, colma di acqua condita con un pizzico di sale fino. Fare cuocere le ...