Cashback dal benzinaio, gestori preoccupati: ecco cosa si sono inventati (Di sabato 6 febbraio 2021) I gestori delle stazioni di servizio hanno chiesto interventi più severi contro i furbetti del Cashback che si sono inventati un modo per aggirare le norme. I benzinai sono preoccupati.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 6 febbraio 2021) Idelle stazioni di servizio hanno chiesto interventi più severi contro i furbetti delche siun modo per aggirare le norme. I benzinai.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

