Cantante mascherato | Pecorella eliminata Una clamorosa sorpresa politica | chi c' era dentro | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sarabanda di colpi di scena al, lo show musicale di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso della seconda puntata (dominata ancora una volta dal "caso" Baby Alieno) è statala, e così come da tradizione ilmisterioso è stato svelato ai giudici e al pubblico. "Chi sei?", scandisce la Carlucci tra il countdown ritmato dello studio. Via la maschera, ed ecco Alessandra Mussolini. L'ex europarlamentare azzurra, già reduce da Ballando con le stelle, evidentemente ci ha preso gusto e anche per questo ha spiazzato tutti. Unico a indovinare l'identità è stato Flavio Insinna, ragionando su alcuni indizi. D'altronde, avrà pesato un po' anche l'esperienza del conduttore a L'Eredità, con meccanismo non troppo lontano dal programma ...