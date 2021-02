Canada, i giornali escono con le prime pagine vuote e il governo pensa a una legge per far pagare le news a Google e Facebook (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l’Australia, anche il Canada prepara una legge per obbligare Google e Facebook a pagare gli editori per i contenuti delle notizie dei media che diffondono sulle loro piattaforme. “Le notizie non sono gratuite e non lo sono mai state – ha dichiarato il ministro del patrimonio culturale canadese Steven Guilbeault – La nostra posizione è chiara: gli editori devono essere adeguatamente compensati per il loro lavoro e li sosterremo in quanto forniscono informazioni essenziali a beneficio della nostra democrazia“. Le dichiarazioni di Guilbeault sono arrivate dopo che, tra il 4 e il 5 febbraio, 105 testate nazionali e locali del Paese sono uscite in edicola con le prime pagine vuote e una scritta: “Immagina se le notizie non fossero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo l’Australia, anche ilprepara unaper obbligaregli editori per i contenuti delle notizie dei media che diffondono sulle loro piattaforme. “Le notizie non sono gratuite e non lo sono mai state – ha dichiarato il ministro del patrimonio culturale canadese Steven Guilbeault – La nostra posizione è chiara: gli editori devono essere adeguatamente comti per il loro lavoro e li sosterremo in quanto forniscono informazioni essenziali a beneficio della nostra democrazia“. Le dichiarazioni di Guilbeault sono arrivate dopo che, tra il 4 e il 5 febbraio, 105 testate nazionali e locali del Paese sono uscite in edicola con lee una scritta: “Immagina se le notizie non fossero ...

NPollicino : RT @fattoquotidiano: Canada, i giornali escono con le prime pagine vuote e il governo pensa a una legge per far pagare le news a Google e F… - LucianaCiolfi : RT @fattoquotidiano: Canada, i giornali escono con le prime pagine vuote e il governo pensa a una legge per far pagare le news a Google e F… - fattoquotidiano : Canada, i giornali escono con le prime pagine vuote e il governo pensa a una legge per far pagare le news a Google… - pieroboccellato : RT @Key4biz: Dopo la protesta degli editori australiani contro Google e Facebook anche il Canada si appresta a varare una legge per garant… - 0x800a : RT @Key4biz: Dopo la protesta degli editori australiani contro Google e Facebook anche il Canada si appresta a varare una legge per garant… -