Can Yaman nuovo cambio look e nuovo taglio di capelli (Di sabato 6 febbraio 2021) . Oggi su instagram abbiamo scoperto che il bell'attore turco Can Yaman ha cambiato look o almeno ci sta provando. Lo avete mai visto con la frangetta? Ve lo facciamo vedere noi. cambio look repentino per Can Yaman che si è mostrato su instagram in una veste completamente diverso da come abbiamo imparato a vederlo in questi ultimi mesi. capelli più lunghi del solito che li scendono sulla fronte creando l'effetto frangetta. Cosa ne pensate? Secondo voi è n look temporaneo L'articolo proviene da ChieChiera.it.

