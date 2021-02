Can Yaman l’amore della mamma e del papà per la sua nuova avventura (Di sabato 6 febbraio 2021) . Una famiglia sempre unita, sempre pronta a sostenerlo in qualsiasi cosa lui decida di fare. Stiamo parlando di Can Yaman e dell’amore che i suoi genitori provano per lui. Genitori separati ma una famiglia unita che si fa sentire sempre, davanti alle cose buone e meno buone della vita. Stiamo parlando dei genitori di Can Yaman, attore turco di successo, che si appresta ad affrontare con fatica e determinazione una nuova avventura televisiva. Ci L'articolo proviene da ChieChiera.it. Leggi su chiechiera (Di sabato 6 febbraio 2021) . Una famiglia sempre unita, sempre pronta a sostenerlo in qualsiasi cosa lui decida di fare. Stiamo parlando di Cane delche i suoi genitori provano per lui. Genitori separati ma una famiglia unita che si fa sentire sempre, davanti alle cose buone e meno buonevita. Stiamo parlando dei genitori di Can, attore turco di successo, che si appresta ad affrontare con fatica e determinazione unatelevisiva. Ci L'articolo proviene da ChieChiera.it.

MediasetTgcom24 : Can Yaman e Diletta Leotta, prima foto social insieme: coppia pericolosa! #canyaman - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman vanno in contropiede: 'Coppia pericolosa' - cuore : Can Yaman presenta a su novia, Diletta Leotta - zazoomblog : Can Yaman l’amore della mamma e del papà per la sua nuova avventura - #Yaman #l’amore #della #mamma #nuova - Brigida64295409 : RT @AnnaS93013772: Buongiorno ???? Günaydin Ecco questo messaggio è tutto per,il nostro Amato amico ?? Can Yaman,' VIVI LA TUA VITA E FAI AC… -