Calcioscommesse, Armando Izzo/ 'Ho simulato un infortunio per evitare una combine' (Di sabato 6 febbraio 2021) Armando Izzo rivela: 'Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combine ', riaccendendo così i riflettori sul triste fenomeno del Calcioscommesse . Come riferisce il quotidiano napoletano 'Il Mattino', il difensore del Torino e della Nazionale Armando Izzo ha rivelato questo fatto rispondendo alle domande del sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco nell'... Leggi su ilsussidiario (Di sabato 6 febbraio 2021)rivela: 'Hounper non essere coinvolto in una', riaccendendo così i riflettori sul triste fenomeno del. Come riferisce il quotidiano napoletano 'Il Mattino', il difensore del Torino e della Nazionaleha rivelato questo fatto rispondendo alle domande del sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco nell'...

