Calciomercato Juventus | proposta shock del City | sul piatto un’offerta da 114 milioni

(Di sabato 6 febbraio 2021) Nonostante lastia lavorando sul rinnovo contrattuale di Cristiano Ronaldo, Fabio Paratici e soci starebbero già studiando le strategie al fine di trovare un suo degno erede. In Europa, al momento, vi sarebbero pochi giocatori con lo stesso fiuto del gol di CR7, ma tra questi può essere tranquillamente annoverato Erling Haaland del Borussia Dortmund. LEGGI ANCHE:, Di Marzio svela il retroscena: "Duello Juve e Inter per il difensore" Lasarebbe da diversi anni sulle tracce del ragazzo, il quale, però, non avrebbe accettato ladei bianconeri, in quanto non gli sarebbe stato concesso lo spazio richiesto. Il buon rapporto con il suo agente, Mino Raiola, potrebbe far comodo alla Vecchia Signora, ma la concorrenza degli altri top club europei è molto ...

Nessuna sorpresa tra i convocati bianconeri: Pirlo deve fare a meno di Ramsey e Dybala, oltre che allo squalificato Bentancur Laha diramato la lista dei convocati di Pirlo per la sfida alla Roma di Fonseca, in programma oggi alle ore 18. Come annunciato dall'allenatore in conferenza, non recuperano Ramsey e Dybala, ...Alla fine, i giallorossi sono riusciti a tesserare Reynolds, battendo la concorrenza della. Secondo quanto riportato da.com , però, sulle tracce di Celik non vi è soltanto la ...Probabili formazioni Serie A: le mosse degli allenatori per le partite della 21^ giornata. L'analisi sulle scelte, i giocatori determinati e gli assenti.70'- Cambio per l'Empoli: Acuti lascia il posto a Morreale. 69'- Bonansea!! Conclusione da distanza ravvicinata che esce fuori di pochissimo. Juve vicina al ...