Calciomercato Juventus | Ceccarini | “Juve investirà su due ruoli in estate”

(Di sabato 6 febbraio 2021) Niccolò, esperto di, ha raccontato all’interno del suo editoriale per tuttomercatoweb.com degli obiettivi estivi dellain sede di mercato. I bianconeri, secondo, avrebbero deciso i duesu cui investire come priorità assoluta. LEGGI ANCHE:, si riapre la pista francese: idea doppio scambio Laavrebbe l’intenzione di acquistare ad Andrea Pirlo due pedine inben definiti: un centravanti e un centrocampista adatto a compiti di regia. Secondoci sarebbero già alcuni nomi nella lista di Fabio Paratici, il quale in ogni caso avrebbe ben chiaro il tipo di profili su cui ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - zazoomblog : Calciomercato Juventus si allontana il sogno estivo: pronto il rinnovo - #Calciomercato #Juventus #allontana - calciomercatoit : ??? #Fonseca dopo #JuveRoma: '#Dzeko? È un giocatore come gli altri, deve lavorare. La mia è stata una scelta tecnic… - infoitsport : Calciomercato, Paratici lascia e ‘beffa’ la Juventus | I dettagli - infoitsport : Calciomercato Juventus, rinnovo Cristiano Ronaldo | L’offerta! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juvenews.eu

...Fonseca in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2 - 0 all'Allianz Stadium contro la: 'E'... Le ultimissime di: clicca qui!IT SU: Sito: www..it Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih Instagram: https://bit.ly/32i01Y4 Prev 1 of 1 Next- Roma, Fonseca male nel post partita - ...Juve triste, la Roma gioca ma non fa mai male. Ronaldo, il suo gol è il senso del calcio del 06/02/2021 alle 21:00 Poca Juve, ma troppo Ronaldo per la Roma. Che ha giocato di più, ha giocato meglio ...Leggi anche: Pagelle Juventus Roma 2-0: Ronaldo sempre decisivo, Chiellini alza il muro. ROMA – ?“Avevamo preparato questa partita. Sapevamo che la Roma gioca un calcio otti ...