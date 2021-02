Calcio, Serie A 2021: la Juventus vince il big match di giornata contro la Roma. Grandi sorprese a Bergamo e Reggio Emilia (Di sabato 6 febbraio 2021) In attesa del match tra Genoa e Napoli, previsto stasera a partire dalle ore 20.45, sono già andati in archivio i primi tre anticipi del sabato valevoli per la ventunesima giornata della Serie A 2020-2021 di Calcio maschile. In ottica scudetto va sicuramente registrato l’importante successo casalingo della Juventus contro la Roma nella partita di cartello dell’intera tornata di campionato. I bianconeri si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo (dopo 13?) e all’autogol di Ibanez (al 69?), raccogliendo il terzo successo di seguito in campionato e scavalcando i giallorossi in terza posizione in classifica a -5 dall’Inter (che ha però giocato un match in più) e a -4 dal Milan. Il programma odierno si era ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) In attesa deltra Genoa e Napoli, previsto stasera a partire dalle ore 20.45, sono già andati in archivio i primi tre anticipi del sabato valevoli per la ventunesimadellaA 2020-dimaschile. In ottica scudetto va sicuramente registrato l’importante successo casalingo dellalanella partita di cartello dell’intera tornata di campionato. I bianconeri si sono imposti con il punteggio di 2-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo (dopo 13?) e all’autogol di Ibanez (al 69?), raccogliendo il terzo successo di seguito in campionato e scavalcando i giallorossi in terza posizione in classifica a -5 dall’Inter (che ha però giocato unin più) e a -4 dal Milan. Il programma odierno si era ...

Gazzetta_it : #Milan, #Elliott raddoppia: al top senza spese folli e due squadre per #Pioli - Gazzetta_it : #SerieA @Inter Cinese o no, l’Inter continua a pensare in grande e blinda le star - Gazzetta_it : Risultato finale, Atalanta-Torino 3-3 - Fprime86 : RT @CorSport: #JuveRoma 2-0: #Ronaldo in gol, #Pirlo scavalca #Fonseca in classifica ?? - Fprime86 : RT @SkySport: Conte strappa l'auricolare al fratello Gianluca per comunicare con Stellini. VIDEO -