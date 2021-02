Cagliari, Giulini: “Assurdo essere terzultimi, dobbiamo sputare sangue per salvarci” (Di sabato 6 febbraio 2021) "Sono arrivati giocatori che avevano voglia di venire a Cagliari per combattere: bisogna entrare in campo, sputare sangue e toglierci da questa situazione". Parola del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto in occasione della conferenza di presentazione dei due nuovi acquisti, Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani.Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono elementi di esperienza, vogliamo dare ancora più conoscenza del campionato alla squadra. Stesso discorso per gli arrivi di Deiola, Duncan e Nainggolan, innesti importanti in un mercato complicato. Non ci aspettavamo di essere terzultimi in questo momento. Asamoah ci può portare serenità e tranquillità, quel che abbiamo bisogno in questo momento. Per Rugani siamo riusciti a sfruttare la possibilità offerta dal ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) "Sono arrivati giocatori che avevano voglia di venire aper combattere: bisogna entrare in campo,e toglierci da questa situazione". Parola del presidente del, Tommaso, intervenuto in occasione della conferenza di presentazione dei due nuovi acquisti, Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani.Di seguito, le sue dichiarazioni."Sono elementi di esperienza, vogliamo dare ancora più conoscenza del campionato alla squadra. Stesso discorso per gli arrivi di Deiola, Duncan e Nainggolan, innesti importanti in un mercato complicato. Non ci aspettavamo diin questo momento. Asamoah ci può portare serenità e tranquillità, quel che abbiamo bisogno in questo momento. Per Rugani siamo riusciti a sfruttare la possibilità offerta dal ...

