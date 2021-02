Bundesliga | il Lipsia vince contro lo Schalke e resta a -7 dal Bayern Agonia Dortmund

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ilpassa sul terreno delloe mantiene immutato il ritardo di 7 punti dalla capolistaMonaco che ieri aveva vinto a Berlinol'Hertha al termine della 20.a giornata di. Per la squadra della Red Bull un bel 3-0 in casa dello, anche se deve attendere i minuti di recupero del primo tempo per sbloccare il risultato. A rompere l'equilibrio, infatti, ci pensa al 48? il colpo di testa di Mukiele sugli sviluppi di calcio d'angolo. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano con il destro da centro area di Sabitzer al 73? e spengono ogni residua velleità di rimonta dei padroni di casa all'87', quando l'incornata di Orban vale il definitivo tris. Dietro le due battistrada c'è il Wolfsburg che ha espugnato Augsburgndo 2-0 con una rete ...

sportli26181512 : Schalke 04-Lipsia 0-3: Nel match della ventesima giornata della Bundesliga, netto successo del Lipsia sullo Schalke… - sportli26181512 : #Bundesliga, vince il Leverkusen di Schick. Dortmund ko: L'undici di Bosz batte 5-2 lo Stoccarda e sale momentaneam… - infobetting : Schalke 04-RB Lipsia (sabato 6 febbraio, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ??? AL BAYERN SOTTO LA NEVE BASTA COMAN ?? Hertha battuto e fuga a +10 sul Lipsia ??? GLI HL ?? - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: ??? AL BAYERN SOTTO LA NEVE BASTA COMAN ?? Hertha battuto e fuga a +10 sul Lipsia ??? GLI HL ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga Lipsia

la Repubblica

Secondo successo consecutivo delche supera 3 - 0 lo Schalke e mantiene la seconda posizione ina - 7 dal Bayern capolista. Ad aprire la contesa è il colpo di testa di Mukiele allo ......- Torino Sassuolo - Spezia 18.00 Juventus - Roma 20.45 Genoa - Napoli LIGUE 1 17.00 Lorient - Reims 19.00 Olympique Lione - Racing Strasburgo 21.00 Lens"Rennes15.30 Schalke 04 - RB...Sabato pomeriggio ricco di gol e spettacolo in Bundesliga, dove è andata in scena la 20^ giornata di campionato. Cade il Borussia Dortmund in casa del Friburgo: decidono Jeong-Woo Yeong e Schmid, a nu ...17.24 – Giampaolo Gaias vi saluta e vi ringrazia per l’attenzione dandovi appuntamento ai prossimi live targati TMW. FONTE: tuttomercatoweb.com ...