Bundesliga 2020 2021 | il Borussia Dortmund cade | vola il Leverkusen

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sorprese, conferme, disfatte e addio ai sogni di podio. Ilsaluta ormai ogni speranza di finire tra le prime tre e perde fuori casa per 2-1 contro il Friburgo. Le reti di Jeong Woo-Yeong (49?) e Schmid (52?) infliggono il colpo del ko alche reagisce solo nel finale, al 76? con la rete di Moukoko, quando è troppo tardi per sperare nel ribaltone. Vince e convince il Bayerche col 5-2 inflitto allo Stoccarda si porta al quarto posto a 35 punti in classifica. Decidono le reti di Demirbay (doppietta, 18?, 31?), Bailey (56?), Wirtz (68?) e Gray (84?).ancora lo Schalke, sempre più ultimo. Fuori casa il Lipsia strapazza la squadra della Ruhr col risultato di 3-0 con le reti di Mukiele (48?), Sabitzer (73?) e Orban (87?). Sorridono Wolfsburg ...