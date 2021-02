Buco in bilancio, Scafati Arancione:“Trovare una soluzione senza svendere il patrimonio comunale” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Buco di 36 milioni di euro nel bilancio comunale, frutto di anni di scelte scellerate ed una gestione attuale molto discutibile, ci lascia davvero sconcertati”. Così il gruppo “Scafati Arancione” conferma il momento di difficoltà delle casse comunali nel Municipio scafatese. “Va trovata una soluzione ai debiti, ma guai a svendere il patrimonio comunale nella fretta di ripianare le enormi perdite. La partita deve giocarsi sul Pip e non sulle farmacie comunali, strutture, queste, che devono essere considerate come un possibile attivo e non passivo del bilancio. Su questo ci affidiamo alla professionalità della nuova funzionaria dei servizi finanziari, che ha dimostrato di avere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ildi 36 milioni di euro nel, frutto di anni di scelte scellerate ed una gestione attuale molto discutibile, ci lascia davvero sconcertati”. Così il gruppo “” conferma il momento di difficoltà delle casse comunali nel Municipio scafatese. “Va trovata unaai debiti, ma guai ailnella fretta di ripianare le enormi perdite. La partita deve giocarsi sul Pip e non sulle farmacie comunali, strutture, queste, che devono essere considerate come un possibile attivo e non passivo del. Su questo ci affidiamo alla professionalità della nuova funzionaria dei servizi finanziari, che ha dimostrato di avere ...

larampait : #Buco in #bilancio, #ScafatiArancione: “Trovare una soluzione senza svendere il patrimonio comunale” - 29luglio1971 : RT @MEDISAGLIA: @Michele02828265 Vi segnalo Montefalco dove era sindaco la presidente Tesei Umbria , lasciato con un buco di bilancio e pra… - MEDISAGLIA : @Michele02828265 Vi segnalo Montefalco dove era sindaco la presidente Tesei Umbria , lasciato con un buco di bilanc… - castell32082033 : RT @mamabuange: Neanche il Twitter ce l’ha fatta a scoprire come diavolo ha fatto un buco di bilancio di 5 milioni la Tesei a Montefalco. - DonDieg83214300 : RT @mamabuange: Neanche il Twitter ce l’ha fatta a scoprire come diavolo ha fatto un buco di bilancio di 5 milioni la Tesei a Montefalco. -