Boscaglia: “Ad Avellino per fare risultato, partita di cartello. Trasferta il pullman ultimo dei problemi” (Di sabato 6 febbraio 2021) Parla Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Avellino, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 7 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio "Partenio-Lombardi".Di seguito, le sue dichiarazioni."Avellino? È cambiato un po' tutto rispetto alla gara d'andata, siamo cambiati noi e anche loro. Mi aspetto una squadra che sa quello che vuole, fisica ma anche tecnica. Uno scontro importante, parliamo di una partita di cartello e ci teniamo a fare bene per confermarci dopo la sfida contro la Ternana. Dobbiamo andare lì convinti di poter fare risultato e dire la nostra. "Trasferte in pullman? Non voglio ... Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Parla Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l', valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma domani, domenica 7 febbraio, alle ore 15.00 allo Stadio "Partenio-Lombardi".Di seguito, le sue dichiarazioni."? È cambiato un po' tutto rispetto alla gara d'andata, siamo cambiati noi e anche loro. Mi aspetto una squadra che sa quello che vuole, fisica ma anche tecnica. Uno scontro importante, parliamo di unadie ci teniamo abene per confermarci dopo la sfida contro la Ternana. Dobbiamo andare lì convinti di potere dire la nostra. "Trasferte in? Non voglio ...

