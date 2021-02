Bonus famiglie: a chi sono riservati i buoni da 337 euro? (Di sabato 6 febbraio 2021) I Bonus famiglia disponibili in Italia per i nuclei familiari in difficoltà economica sono numerosi. Oltre a quelli promossi dal Governo, la Regione Lazio ha aggiunto un ulteriore Bonus dal valore di 337 euro al mese. La Regione ha stanziato un fondo dal valore di 6 milioni di euro con lo scopo di consentire alle famiglie in disagio economico di mandare i figli piccoli all'asilo nido. Nello specifico il Bonus va a coprire le spese che le famiglie con bambini tra i 3 mesi e i 3 anni devono sostenere per gli asili nidi nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2021. Bonus famiglie da 337 euro al mese nella Regione Lazio Tramite un avviso pubblicato dalla Regione Lazio il 26 gennaio 2021, è stato ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 febbraio 2021) Ifamiglia disponibili in Italia per i nuclei familiari in difficoltà economicanumerosi. Oltre a quelli promossi dal Governo, la Regione Lazio ha aggiunto un ulterioredal valore di 337al mese. La Regione ha stanziato un fondo dal valore di 6 milioni dicon lo scopo di consentire allein disagio economico di mandare i figli piccoli all'asilo nido. Nello specifico ilva a coprire le spese che lecon bambini tra i 3 mesi e i 3 anni devono sostenere per gli asili nidi nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2021.da 337al mese nella Regione Lazio Tramite un avviso pubblicato dalla Regione Lazio il 26 gennaio 2021, è stato ...

