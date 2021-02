Bolzano | rinvenuto cadavere | si avvicina la soluzione del mistero

(Di sabato 6 febbraio 2021)nell’Adige, a. Si tratta probabilmente di Laura Perselli, bolzanina scomparsa il 4 gennaio. Proseguono le ricerche del marito Dopo giorni di estenuanti ricerche, finalmente una svolta nelle indagini. Il corpo di Laura Perselli, bolzanina scomparsa il 4 gennaio, è statonell’Adige e ripescato dagli abitanti di San Floriano e Laghetti. Le forze dell’ordine sul luogo hanno ormai delimitato la zona e impedito qualsiasi spostamento in entrata e in uscita. Le ricerche si sono intensificate. La speranza è quella di riuscire a ritrovare anche il corpo del marito di Laura, Peter Neumair, scomparso anch’egli, come la moglie, il 4 gennaio. Il fattore determinante ai fini del ritrovamento del corpo di Laura è stato senza dubbio l’abbassamento dell’Adige. Il merito dell’abbassamento del ...

