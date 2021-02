Bolzano | coppia scomparsa | trovato il corpo della madre

repubblica : Coppia scomparsa a Bolzano, il corpo della donna trovato nell'Adige - MediasetTgcom24 : Bolzano, coppia scomparsa: trovato corpo di Laura Perselli - LaStampa : Coppia scomparsa a Bolzano, forse ritrovati i corpi nell’Adige - morganipatrizia : RT @RaiNews: Con il ritrovamento del cadavere si appesantisce la posizione del figlio #benno, da una settimana rinchiuso in carcere a Bolza… - luisaloffredo28 : Coppia scomparsa a Bolzano, trovato il corpo di #LauraPerselli dagli inquirenti. Si cerca il cadavere dell'uomo - I… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano coppia

Ad un mese e due giorni dalla scomparsa daassieme al marito Peter Neumair, la chiave per svelare i mistero dell'assassinio dellasi fa sempre più vicina. La notizia è stata confermata ...È di Laura Perselli , la bolzanina scomparsa il 4 gennaio, il corpo ripescato dall' Adige tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia Neumair - Perselli. 'Ritrovato nell'Adige il corpo di Laura Perselli' Proseguono le nuove ricerche del corpo del marito Peter ...A due mesi dalla scomparsa dei coniugi di Bolzano Peter Neumair e la moglie Laura Perselli, insegnanti in pensione rispettivamente di 63 ...BOLZANO. E' di Laura Perselli ... Anche le ultime ricerche fatte negli ultimi giorni, addirittura nel giardino dell’appartamento della coppia scomparsa in via Castel Roncolo, non hanno dato alcun ...