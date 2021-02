Bologna, Mihajlovic: “Contro il Parma serve il risultato, Skov Olsen titolare al posto di Orsolini” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida Contro il Parma, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. “Mi aspetto di vedere una squadra cinica, voglio che i ragazzi approccino la sfida come hanno fatto Contro Juventus e Milan. Bisogna tirare fuori il meglio dai singoli. Ci aspettano due gare alla nostra portata, dove conterà il risultato più che la prestazione, ma sono fiducioso. Non siamo preoccupati per la nostra posizione di classifica – ha aggiunto l’allenatore dei rossoblu – Anche se non abbiamo raccolto quando meritavamo servono pazienza e fiducia. Dobbiamo prestare molta attenzione ai dettagli, dipenderà tutto da noi“. Mihajlovic ha poi parlato dei singoli, rivelando anche delle novità in ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Il tecnico delSinisaè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfidail, valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2020/2021. “Mi aspetto di vedere una squadra cinica, voglio che i ragazzi approccino la sfida come hanno fattoJuventus e Milan. Bisogna tirare fuori il meglio dai singoli. Ci aspettano due gare alla nostra portata, dove conterà ilpiù che la prestazione, ma sono fiducioso. Non siamo preoccupati per la nostra posizione di classifica – ha aggiunto l’allenatore dei rossoblu – Anche se non abbiamo raccolto quando meritavamo servono pazienza e fiducia. Dobbiamo prestare molta attenzione ai dettagli, dipenderà tutto da noi“.ha poi parlato dei singoli, rivelando anche delle novità in ...

