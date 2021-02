Bologna | Mihajlovic | “Contro il Parma giocheremo con la nostra solita mentalità offensiva La classifica…”

(Di sabato 6 febbraio 2021) L'allenatore delSinisaha presentato la partita di campionatoil: "Domanila squadra di D'Aversa cercheremo di fare lapartita mettendo in campo la. Dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso. Barrow? Sta lavorando per diventare una prima punta, mi auguro di vedere presto dei miglioramenti. Classifica? Siamo a +7 sule + 5 dal terzultimo posto. Non siamo preoccupati, abbiamo vissuto periodi peggiori di questo, quindi bisogna guardare positivamente alle prossime sfide. Dobbiamo diventare più cinici sotto porta, se riuscissimo a conquistare sei punti nelle prossime due partite faremmo un bel balzo in avanti".caption id="attachment ...

Il tecnico del, Sinisacommenta così la situazione dei rossoblù alla vigilia del derby emiliano contro il Parma: "Le cose non possono andare sempre male, dobbiamo crederci e ...Archiviata una settimana contraddistinta dalla chiusura del mercato e dalle relative polemiche dovute al mancato arrivo della punta, in casa, Sinisaprova a spegnere le tensioni: "la piazza è arrabbiata? Difficile a dirsi, in un periodo come questo in cui non si può vivere a pieno la città e la vita. Noi siamo sereni e ...