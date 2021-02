Bollettino della Regione Campania: scende la percentuale dei contagi, nove decessi (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – scende sensibilmente la percentuale dei contagi nella giornata odierna. Dal 9,8% di ieri, si passa all’8% di oggi. Nel dettaglio, sono 1546 i positivi su 19325 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal Bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione Campania. Da segnalare 9 decessi, tutti nelle ultime 48 ore e ben 616 guariti. Questo il Bollettino di oggi: Positivi del giorno: 1.546 (di cui 147 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.319 Sintomatici: 80 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 19.325 (di cui 3.001 antigenici) Totale positivi: 230.392 (di cui 1.980 antigenici) Totale tamponi: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –sensibilmente ladeinella giornata odierna. Dal 9,8% di ieri, si passa all’8% di oggi. Nel dettaglio, sono 1546 i positivi su 19325 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dalordinario dell’Unità di Crisi. Da segnalare 9, tutti nelle ultime 48 ore e ben 616 guariti. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 1.546 (di cui 147 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.319 Sintomatici: 80 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 19.325 (di cui 3.001 antigenici) Totale positivi: 230.392 (di cui 1.980 antigenici) Totale tamponi: ...

