Bollettino Coronavirus del 6 Febbraio 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) In data 6 Febbraio l'incremento nazionale dei casi è +0,51% (ieri +0,54%) con 2.625.098 contagiati totali, 2.107.061 dimissioni/guarigioni (+15.138) e 91.003 deceduti (+385); 427.034 infezioni in corso (-2.084). Ricoverati con sintomi -167 (19.408); terapie intensive -32 (2.110) con 144 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 282.407 tamponi totali (ieri 270.507) di cui 149.342 molecolari (ieri 148.560) e 133.065 test rapidi (ieri 121.947); casi testati non calcolabili per un errore nella comunicazione del dato (ieri 96.247); 13.442 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,75% (ieri 5,25% – target 2%); rapporto positivi/casi testati non calcolabile per un errore nella comunicazione del dato (ieri 14,77%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.923; Campania 1.546; Emilia Romagna 1.383; Lazio 1.014; Puglia 926; Sicilia 836; Veneto 831;

