Bob Marley, 76 anni fa nasceva il mito della musica reggae (Di sabato 6 febbraio 2021) Il mondo della musica e milioni di appassionati ricordano Bob Marley , il cantante giamaicano, morto nel 1981 all'et di 36 anni e che oggi avrebbe compiuto 76 anni. Nato il 6 febbraio 1945 a Nine Mile,... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 6 febbraio 2021) Il mondoe milioni di appassionati ricordano Bob, il cantante giamaicano, morto nel 1981 all'et di 36e che oggi avrebbe compiuto 76. Nato il 6 febbraio 1945 a Nine Mile,...

Ultime Notizie dalla rete : Bob Marley Bob Marley, 76 anni fa nasceva il mito della musica reggae

Il mondo della musica e milioni di appassionati ricordano Bob Marley , il cantante giamaicano, morto nel 1981 all'et di 36 anni e che oggi avrebbe compiuto 76 anni. Nato il 6 febbraio 1945 a Nine Mile, al secolo Robert Nesta Marley, rimane ancora oggi ...

Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 6 Febbraio

In Giamaica si celebra la festa nazionale della Commemorazione di Bob Marley. Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 5 Febbraio Quali avvenimenti importanti ...

Il 6 febbraio 1945 nasceva uno dei miti della musica mondiale. Ecco qualche scatto del memorabile concerto di San Siro a Milano nel 1980, un anno prima di morire ...

Un album per ricordare la stagione dei Clash e la voce di Joe Strummer

LONDRA. Uscirà in Italia il prossimo 26 marzo “Assembly” raccolta di 16 brani di Joe Strummer, l’ex cantante e frontman dei Clash. Il disco sarà pubblicato dalla Dark Horse Records, l’etichetta creata ...

