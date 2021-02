Bliss | parla la protagonista Salma Hayek | “Siamo divisi perché non capiamo più cosa è vero e cosa no”

(Di sabato 6 febbraio 2021) L'intervista video a, insieme a Owen Wilson, di, terzo film di Mike Cahill ambientato in un mondo che non è quello reale. È su Amazon Prime Video dal 5 febbraio, terzo film di Mike Cahill che, dopo After Earth (2011) e I Origins (2014) torna a giocare con la fantascienza. Questa voltain un mondo che sembra il nostro, ma non è reale. Lo scopre a sue spese Greg (Owen Wilson), reduce da un divorzio difficile, appena licenziato e causa, suo malgrado, di un grave incidente. Rifugiatosi in un bar, incontra Isabel (), che gli rivela come stanno le cose. C'è di più: la donna gli fornisce anche dei cristalli gialli con cui poter controllare ciò che lo circonda. …

... regista e sceneggiatore di, è quello che si è fatto notare esordendo con Another Earth , e che poi ha diretto I Origins , due dei film più citati quando sidella nuova fantascienza ...... Snowpiercer, For All Mandkin e The Good Fight ; i film Malcolm & Marie, Flora & Ulisse, Lei miancora, Tua per sempre, I care a Lot, Soulmates e; e le nuove serie Raised By Wolves, ...L'intervista video a Salma Hayek, protagonista, insieme a Owen Wilson, di Bliss, terzo film di Mike Cahill ambientato in un mondo che non è quello reale. È su Amazon Prime Video dal 5 febbraio Bliss, ...Salma Hayek sta producendo una nuova serie sui seni parlanti per HBO Max basata su un romanzo di prossima uscita di Leslie Lehr.