(Di sabato 6 febbraio 2021) C’è un dubbio da chiarire a molti italiani:glidegliappunto, se si partecipa all’iniziativa partita solo lo scorso 1 febbraio? Esattamenteil cashback di Stato, la nuova campagna che ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo dei pagamenti elettronici al posto di quelli contanti, la novità ha destato parecchio interesse. Più che normali sono dunque le domande relative al regolamento, per evitare di incorrere in errori nel caso si rientri nella rosa dei vincitori dei prossimi premi. La risposta è secca e semplice: nongli, a meno che questi non siano utili per altri scopi ...

wordweb81 : Bisogna conservare gli scontrini della Lotteria? Come viene comunicata la vincita - gessler_ : RT @BrunoMaggi: fregatene. lo dicevamo ieri, c'è sempre qualcuno che si lamenta del tuo lavoro. qualunque cosa tu faccia. bisogna solo cerc… - infoiteconomia : Lotteria 2021: bisogna conservare gli scontrini? - infoiteconomia : Lotteria degli scontrini, bisogna conservare le ricevute? - roby81juve : @CucchiRiccardo Il sorriso e l’ironia sono il succo e l’anima della vita! Bisogna sapersi prendere in giro e conser… -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna conservare

... un momento necessario perla sua purezza, permetterle di trovare un marito e avere una ...far capire che quando una donna subisce questa pratica ci possono essere delle conseguenze ......c'è da ricordare che lo studio si occupa della formulazione del vaccino che occorrea - ... Anche per questo vaccino, come naturalmente per tutti gli altri,ancora comprendere la ...Cosa dice la legge? A chi conviene rivolgersi? Come difendersi? Che cosa bisogna salvare? Una raccolta di indicazioni pratiche utili per le vittime, le famiglie e la scuola ...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Nell'ambito della fiducia che confermiamo, abbiamo espresso al professor Draghi le nostre proposte. Le preoccupazioni per le disuguaglianze sono forti. Non dobbiamo cedere ...