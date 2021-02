Bimba di 12 anni si spegne a causa del Covid: era affetta da gravi patologie (Di sabato 6 febbraio 2021) La vittima del Covid più giovane nella giornata di ieri è stata una Bimba di soli 12 anni: era affetta già da gravi patologie. Non esiste dolore più grande per un genitore che assistere alla morte del figlio. Impossibile immaginare cosa hanno provato ieri i genitori di una Bimba morta all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 febbraio 2021) La vittima delpiù giovane nella giornata di ieri è stata unadi soli 12: eragià da. Non esiste dolore più grande per un genitore che assistere alla morte del figlio. Impossibile immaginare cosa hanno provato ieri i genitori di unamorta all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

UsLatinaCalcio : LATINA - “Si era stancata di lottare, giusto lasciarla andare”. Con queste parole il calciatore del Latina, ed ex c… - Adnkronos : #Arresto shock in #Usa, manette e spray al peperoncino su bimba di 9 anni - betagamma12 : Ringrazio tutti quelli che hanno letto e si sono interessati per la bimba di cui ho scritto ieri Tornata adesso dal… - ppazzeskamilano : @verybutnot3 si questa cosa del tumore da bimba lo sapevo, so anche quello che ha comportato ovvero l’insicurezza s… - BrutalDeluxe2 : @twittatore @jacopogiliberto @f_ronchetti @OnLineFog @qn_lanazione @agnese_pini Anni fa girava un magnifico screens… -