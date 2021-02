Biden sulla nuova via dell’Africa (Di domenica 7 febbraio 2021) Il primo segnale forte di cambiamento della politica estera degli Stati uniti dopo l’elezione di Joe Biden è arrivato: la Casa bianca ha rimosso il veto all’elezione di Ngozi Okonjo-Iweala alla presidenza dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). L’ex-ministro delle finanze nigeriano, nonché prima africana candidata al vertice dell’organismo, potrà ora prendere il posto del presidente uscente Roberto Azevêdo e ottenere l’incarico. Infatti, Okonjo-Iweala, 66 anni, economista di fama mondiale che era riuscita nell’arduo compito di risollevare le finanze nigeriane e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 febbraio 2021) Il primo segnale forte di cambiamento della politica estera degli Stati uniti dopo l’elezione di Joeè arrivato: la Casa bianca ha rimosso il veto all’elezione di Ngozi Okonjo-Iweala alla presidenza dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto). L’ex-ministro delle finanze nigeriano, nonché prima africana candidata al vertice dell’organismo, potrà ora prendere il posto del presidente uscente Roberto Azevêdo e ottenere l’incarico. Infatti, Okonjo-Iweala, 66 anni, economista di fama mondiale che era riuscita nell’arduo compito di risollevare le finanze nigeriane e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Biden sulla Joe Biden, il nuovo presidente USA mette in luce i problemi sulla Cyber Security

Essendo stato lui in prima persona vittima, Joe Biden ha decisamente a cuore la questione sulla sicurezza informatica, tanto da essere uno dei punti fondamentali del suo programma presidenziale: la ...

Dagli Usa un pratico consiglio: denunciare i calunniatori seriali

La società di tecnologia di voto Smartmatic, travolta dalle teorie di cospirazione ispirate da Donald Trump e incentrate sulla sussistenza di "trucchi" pro - Biden nel voto da remoto - circostanza del tutto infondata - ha presentato giovedì una causa da 2,7 miliardi di dollari contro Fox News, alcuni dei conduttori ...

Wto, svolta sul direttore generale: ok di Biden sulla nigeriana Okonjo-Iweala Il Sole 24 ORE Quattro chiacchiere (al caminetto) con Biden

«Il lavoro è parte di chi noi siamo, riguarda la nostra dignità», ha detto Biden parlando con la donna che è stata licenziata per la prima volta nella sua vita nel luglio scorso, e che ha scritto una ...

Iran: Zarif, Biden riporti gli Usa nell’accordo sul nucleare

(ANSA) – TEHERAN, 06 FEB – Ad un certo punto “sarà chiaro che il presidente Usa Joe Biden non intende sbarazzarsi dell’eredità fallimentare dell’ex presidente Donald Trump. Più gli americani rinviano ...

