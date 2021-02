Biden “congela” il ritiro delle truppe dalla Germania (Di sabato 6 febbraio 2021) Prosegue di gran carriera il cambio di rotta della politica estera statunitense: la Casa Bianca ha infatti deciso di “congelare” il previsto ritiro parziale delle truppe dalla Germania voluto dall’ex presidente Donald Trump. L’amministrazione precedente aveva deciso, lo scorso giugno, di ritirare un’aliquota pari a circa 12mila uomini dal suolo tedesco nonché di trasferire i InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 6 febbraio 2021) Prosegue di gran carriera il cambio di rotta della politica estera statunitense: la Casa Bianca ha infatti deciso di “re” il previstoparzialevoluto dall’ex presidente Donald Trump. L’amministrazione precedente aveva deciso, lo scorso giugno, di ritirare un’aliquota pari a circa 12mila uomini dal suolo tedesco nonché di trasferire i InsideOver.

E LA PROMESSA DI BIDEN Nel frattempo, il team Biden prometteva una decisa marcia indietro. 'Rivedremo tutte le decisioni prese dal presidente Trump, inclusa questa", aveva detto Tony Blinken a luglio ...

Biden congela la vendita di armi all'Arabia Saudita Ad anticipare la decisione italiana, ci aveva pensato il presidente degli Stati Uniti, il democratico Joe Biden. Dopo la cerimonia di insediamento ...

Il Cremlino a muso duro sul caso Navalny: "Europa inaffidabile, i funzionari allontanati erano tra i ribelli". E il presidente Usa vuole sedersi al tavolo con l’Iran per trovare un nuovo accordo sul n ...

NO AL TRASFERIMENTOPORDENONE Gli F-16 della base Usaf di Spangdahelm non si sposteranno dalla Germania. Il trasferimento dello stormo di caccia verso Aviano ora è ufficialmente congelato. E ...

