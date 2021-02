Biathlon | Mondiali Pokljuka 2021 | i convocati dell’Italia | in Slovenia dieci azzurri

(Di sabato 6 febbraio 2021) La Fisi ha ufficializzato l’elenco completo deiper ididi, in programma dal 10 al 21 febbraio sulle nevi slovene. Saranno in tuttogliimpegnati nella manifestazione iridata: si punta a risultati pesanti soprattutto al femminile, dove la punta di diamante Dorothea Wierer sarà affiancata da Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Irene Lardschneider. Tra gli uomini invece fari puntati su Lukas Hofer, in grande forma nelle ultime settimane e più volte vicino al podio: insieme a lui la squadra azzurra potrà contare su Dominik Windisch, Thomas Bormolini e sui giovani Tommaso Giacomel e Didier Bionaz.: ...

sportface2016 : #Biathlon Mondiali #Pokljuka 2021, i convocati dell'Italia - PietroCittadin6 : @Eurosport_IT @DarioPuppo n.1 siete due fenomeni. a quando i mondiali di biathlon? sarò presente alle vostre telecr… - rtl1025 : ???? In #nonstopnews è il momento di @Fisiofficial news: inizieranno mercoledì e si disputeranno in #Slovenia fino a… - OA_Sport : #Biathlon, Dominik #Windisch mina vagante ai Mondiali di Pokljuka. E’ uno specialista da gara secca - zazoomblog : Biathlon Dominik Windisch mina vagante ai Mondiali di Pokljuka. E’ uno specialista da gara secca - #Biathlon… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Mondiali

OA Sport

3 Coppe del Mondo) e Dorothea Wierer - specialità- (n. 3 Orie n. 2 Coppe del Mondo), sono attualmente le punte di diamante dello Sci Italiano Femminile . Le emozioni dello sci ......: l'Italia in Coppa del Mondo sta prendendo una preoccupante abitudine al quarto posto. E così dopo la maledetta giornata di ieri con Innerhofer , Marsaglia , staffetta femminile di...Ufficializzate le convocazioni per i campionati del mondo di biathlon: 5 donne e 5 uomini con tante chances di medaglia, a partire dalla staffetta mista che aprirà ...Biathlon, l'elenco dei convocati dell'Italia per i Mondiali di Pokljuka 2021: dieci gli azzurri in Slovenia, Wierer e Hofer le punte ...