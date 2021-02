Biathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali di Pokljuka. 10 azzurri a caccia delle medaglie in Slovenia (Di sabato 6 febbraio 2021) A quattro giorni dall’inizio ufficiale della manifestazione, il Presidente FISI Flavio Roda ha ufficializzato quest’oggi l’elenco degli atleti convocati per i Campionati Mondiali 2021 di Biathlon, in programma a Pokljuka (Slovenia) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. L’Italia proverà a ripetere i fasti delle ultime due rassegne iridate di Oestersund e Anterselva, anche se servirà davvero una grandissima impresa per eguagliare il bottino di titoli e medaglie conquistati nel 2019 e 2020. Di seguito l’elenco degli azzurri convocati per il Mondiale di Pokljuka: Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz in campo maschile, mentre tra le donne saranno presenti Dorothea Wierer, Lisa ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) A quattro giorni dall’inizio ufficiale della manifestazione, il Presidente FISI Flavio Roda ha ufficializzato quest’oggi l’elenco degli atletiper i Campionati2021 di, in programma a) da mercoledì 10 a domenica 21 febbraio. L’Italia proverà a ripetere i fastiultime due rassegne iridate di Oestersund e Anterselva, anche se servirà davvero una grandissima impresa per eguagliare il bottino di titoli econquistati nel 2019 e 2020. Di seguito l’elenco degliper il Mondiale di: Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel e Didier Bionaz in campo maschile, mentre tra le donne saranno presenti Dorothea Wierer, Lisa ...

