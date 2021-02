Berrettini-Medvedev, Finale ATP Cup: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 6 febbraio 2021) Potrebbe essere il singolare decisivo quello tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev che vedremo a Melbourne, in Australia, dove si concluderà il torneo per squadre Nazionali che ha fatto da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale: domani, domenica 7 febbraio, si giocherà la Finale dell’ATP Cup 2021 di tennis. Toccherà all’Italia affrontare la Russia. Gli azzurri hanno superato 3-0 la Spagna, mentre la Russia è risultata vincitrice in semiFinale contro la Germania per 2-1. Si inizierà alla mezzanotte italiana con i due singolari: prima i numeri due, poi i numeri uno, che potrebbero decidere la contesa. A seguire, in caso di punteggio non acquisito, si giocherà il doppio. Domenica 7 febbraio si terrà la quinta ed ultima giornata dell’ATP Cup 2021 di tennis. Sarà possibile seguire il singolare tra ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Potrebbe essere il singolare decisivo quello tra Matteoe Daniilche vedremo a Melbourne, in Australia, dove si concluderà il torneo per squadre Nazionali che ha fatto da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale: domani, domenica 7 febbraio, si giocherà ladell’ATP Cup 2021 di tennis. Toccherà all’Italia affrontare la Russia. Gli azzurri hanno superato 3-0 la Spagna, mentre la Russia è risultata vincitrice in semicontro la Germania per 2-1. Si inizierà alla mezzanotte italiana con i due singolari: prima i numeri due, poi i numeri uno, che potrebbero decidere la contesa. A seguire, in caso di punteggio non acquisito, si giocherà il doppio. Domenica 7 febbraio si terrà la quinta ed ultima giornata dell’ATP Cup 2021 di tennis. Sarà possibile seguire il singolare tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Medvedev Atp Cup, l'Italia vola in finale: Fognini e Berrettini brillano

Spagna battuta: Italia in finale alla Atp Cup contro la Russia

Berrettini-Medvedev, Finale ATP Cup: orario, tv, programma, streaming OA Sport Spagna battuta: Italia in finale alla Atp Cup contro la Russia

Atp Cup, Fognini e Berrettini portano l'Italia in finale

L’Italia conquista per la prima volta la finale di Atp Cup, confermando i progressi degli ultimi anni in campo maschile. A Melbourne gli Azzurri eliminano la Spagna (priva di Nadal, fermo per problemi ...

