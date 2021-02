Belen Rodriguez, copia la foto di un’altra influencer? La Marzano svela il mistero (Di sabato 6 febbraio 2021) Solo lo scorso mese Belen Rodriguez è stata accusata di aver “rubato” la foto scattata da Maya Zaboshta, influencer russa. Per questo gesto la showgirl argentina era finita al centro della polemica. Poche ore fa la Rodriguez è tornata al centro dei riflettori, accusata di aver nuovamente “preso in prestito” la foto di un’altra influencer, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Solo lo scorso meseè stata accusata di aver “rubato” lascattata da Maya Zaboshta,russa. Per questo gesto la showgirl argentina era finita al centro della polemica. Poche ore fa laè tornata al centro dei riflettori, accusata di aver nuovamente “preso in prestito” ladi, L'articolo

ale_taia : @ElTrippita Assolutamente. E io sono Belen rodriguez - MassiOnthebeach : Non ve la tirate... di Belén Rodriguez ce ne è una sola... - zazoomblog : Belen Rodriguez in costumino: una ragazza “d’oro” – FOTO - #Belen #Rodriguez #costumino: #ragazza - Saweetieicyx : Belen Rodriguez dopo l’isola dei famosi - QuotidianPost : Belén Rodrìguez accusata dai followers: “Io mi vergognerei se fossi in te!” -