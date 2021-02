Beautiful | anticipazioni 7-13 febbraio | Thomas è vivo

(Di sabato 6 febbraio 2021) I prossimi episodi divedranno il ritorno di. Il ragazzo si è salvato e come rivelano lerelative alle puntate in onda dal 7 al 13, si presenterà da Hope lasciandola senza fiato. In seguito, le spiegherà come si è salvato e le rivelerà che la ama. Intanto, Brooke rivelerà a Ridge chesta bene e che Hope credeva di averlo ucciso. Il Forrester che era in ansia per il figlio, si arrabbierà molto con lei per non averglielo detto prima., spoiler 7-13: Hope vuole dire la verità a Ridge e alla polizia Lerelative alle puntate in onda dal 7 al 13, rivelano che Hope e Brooke parleranno di ciò che è successo a ...

puntata 7 febbraiotorna in onda anche domani pomeriggio con un'altra puntata in cui sentiremo ancora parlare di Hope. La giovane è in piena crisi, è corsa a casa ...Sua figlia deve tenere duro, Ridge non deve sapere la verità !: Steffy preoccupata per suo fratello Come Ridge anche Steffy è preoccupata . La ragazza trova molto strano che ...Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 7 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Steffy è in pena per Thomas così come suo padre!Beautiful, Thomas e l'acido (anticipazioni della settimana). Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!