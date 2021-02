Bayern Monaco, il Mondiale per club inizia con… 9 ore di ritardo del volo per il Qatar (Di sabato 6 febbraio 2021) Non inizia nel migliore dei modi il Mondiale per club del Bayern Monaco che nelle prossime giornate sarà impegnato nei match per aggiudicarsi l'ennesimo trofeo di questo ultimo anno davvero ricco di successi. Eppure, le premesse non sono troppo buone. Infatti, come sottolineato dalla stessa società, il volo che doveva portare Lewandowski e compagni in Qatar ha subito un ritardo di ben 9 ore. Una notte intera prima di poter viaggiare serenamente.Odissea Bayern Monaco: 9 ore di ritardo per il volocaption id="attachment 1081237" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionI vincitori dell’ultima Champions e rappresentanti dell’Europa faranno il loro debutto nel torneo lunedì, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Nonnel migliore dei modi ilperdelche nelle prossime giornate sarà impegnato nei match per aggiudicarsi l'ennesimo trofeo di questo ultimo anno davvero ricco di successi. Eppure, le premesse non sono troppo buone. Infatti, come sottolineato dalla stessa società, ilche doveva portare Lewandowski e compagni inha subito undi ben 9 ore. Una notte intera prima di poter viaggiare serenamente.Odissea: 9 ore diper ilcaption id="attachment 1081237" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/captionI vincitori dell’ultima Champions e rappresentanti dell’Europa faranno il loro debutto nel torneo lunedì, ...

OptaPaolo : 10 - Nessuna squadra ha segnato tre o più reti in più match della Roma (10) nei top-5 campionati europei in corso:… - ItaSportPress : Bayern Monaco, il Mondiale per club inizia con... 9 ore di ritardo del volo per il Qatar - - MarSte92__ : RT @Salvo_Volpe17: @_esegesi_ @Vatenerazzurro1 L'Inter in questo momento in campionato sembra il Bayern Monaco degli ultimi anni in bundes:… - SkySport : Mondiale per club, il Bayern atterra in Qatar con 9 ore di ritardo - MagazineOffside : GIOCATORI CHE HAI DIMENTICATO - LUKAS #Podolski In carriera ha vestito le maglie di Colonia, Bayern Monaco, Arsenal… -