Bayern in Qatar con 9 ore di ritardo, Rummenigge: «Presi in giro dalle autorità» (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Bayern Monaco è atterrato in Qatar con 9 ore di ritardo: Karl-Heinz Rummenigge è andato su tutte le furie per l’imprevisto accaduto ai bavaresi Disavventura per il Bayern Monaco che da venerdì sarà impegnato nel Mondiale per Club. I bavaresi sono arrivati in Qatar con 9 ore di ritardo. Karl Heinz Rummenigge non ci sta e critica duramente le autorità responsabili. Le sue parole riportate da Sky Sport. «Ci sentiamo Presi in giro dalle autorità responsabili. Non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) IlMonaco è atterrato incon 9 ore di: Karl-Heinzè andato su tutte le furie per l’imprevisto accaduto ai bavaresi Disavventura per ilMonaco che da venerdì sarà impegnato nel Mondiale per Club. I bavaresi sono arrivati incon 9 ore di. Karl Heinznon ci sta e critica duramente leresponsabili. Le sue parole riportate da Sky Sport. «Ci sentiamoinresponsabili. Non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra». Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Bayern Monaco, il Mondiale per club inizia con... 9 ore di ritardo del volo per il Qatar - - SkySport : Mondiale per club, il Bayern atterra in Qatar con 9 ore di ritardo - claimcompanies : RT @sportli26181512: Mondiale per club, il Bayern atterra in Qatar con 9 ore di ritardo: Il club tedesco, impegnato da lunedì nel Mondiale… - sportli26181512 : Mondiale per club, il Bayern atterra in Qatar con 9 ore di ritardo: Il club tedesco, impegnato da lunedì nel Mondia… - CinqueNews : Odissea Bayern: volo per il Qatar ritardato di 9 ore -