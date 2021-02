Basket | la Dinamo Sassari passa sul campo della Fortitudo Bologna nell’anticipo della 19a giornata di Serie A

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ottava vittoria consecutiva per la, che all’Unipol Arena batte lacon il punteggio di 79-89. Decisivo l’ultimo quarto, nel quale i sardi accelerano e si impossessano di un match fino a quel punto estremamente equilibrato. Sugli scudi Eimantas Bendzius, autore di 21 punti, mentre ai padroni di casa non bastano i 24 punti di Adrian Banks. L’avvio di partita è favorevole alla Effe, che si presenta con giocate pregevoli da parte dell’intero quintetto e piazza un parziale di 12-4 che costringe subito Pozzecco al primo timeout del match. La reazioneporta principalmente la firma di Bendzius, ma a fine primo quarto sono comunque gli emiliani ad essere avanti: 23-19. Nel secondo periodo i padroni di casa, sospinti da Banks e ...

...FAVORITA Fortitudo Bologna Sassari , in diretta dalla Unipol Arena, si gioca alle ore 20:00 di sabato 6 febbraio: è l'anticipo nella 19giornata del campionato diSerie A1 2020 - 2021 . ...Il match è valevole per la diciannovesima giornata della Serie A 2020 - 2021 di. LaSassari arriva alla trasferta con sette vittorie consecutive e al momento si trova al terzo posto ...Ottava vittoria consecutiva per la Dinamo Sassari, che all'Unipol Arena batte la Fortitudo Bologna con il punteggio di 79-89. Decisivo l'ultimo quarto, nel quale i sardi accelerano e si impossessano d ...Biancoblù trascinati da un grande Stefano Gentile. Questo successo vale per il momento il secondo posto in solitaria ...