Basket: il San Pablo Burgos vince la Coppa Intercontinentale 2021. Battuti gli argentini del Quimsa (Di domenica 7 febbraio 2021) Si è giocata a Buenos Aires, nell'impianto dello storico club Obras Sanitarias, l'edizione 2021 della Coppa Intercontinentale, che è stata vinta dagli spagnoli del San Pablo Burgos. Questi ultimi hanno sconfitto per 73-82 gli argentini del Quimsa, che nulla hanno potuto nonostante i 25 punti di Brandon Thompson. Più organizzato, infatti, il club iberico, già in grado di arrivare oltre le 20 lunghezze di vantaggio (32-56) alla fine del secondo quarto. Alla fine sono 19 i punti di Vitor Benite e 16 quelli di Thaddeus McFadden, con 12 anche degli ex "italiani" Dejan Kravic e Ken Horton. Al Quimsa, vincitore della Basketball Champions League Americas, rimpiazzo della vecchia Liga de las Americas, va comunque l'onore delle armi per essersi ...

