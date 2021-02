Basket femminile l’Italia si qualifica per gli Europei 2021: Romania battuta 89-66 (Di sabato 6 febbraio 2021) l’Italia chiude il girone D delle qualificazioni agli Europei 2021 di pallacanestro femminile con la vittoria sulla Romania per 81-66. Quinto successo gruppo per le ragazze di Lino Lardo che hanno la meglio su una squadra tenace che per due periodi riesce a fare gara alla pari con le azzurre. Protagonista di giornata in termini realizzativi è Francesca Pan con 17 punti. Con questo successo le azzurre si qualificano per la rassegna continentale. RECAP – Inizio di gara equilibrato, le due compagini smistano bene l’attenzione nelle due metà del campo e si attestano diversi cambi di comando anche se al primo time-out azzurro è 10-14 per le rumene. Dopo la mini pausa avviene il nuovo aggancio azzurro ed il sorpasso a fine quarto con l’1/2 di Attura (15-14). Nel secondo ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021)chiude il girone D dellezioni aglidi pallacanestrocon la vittoria sullaper 81-66. Quinto successo gruppo per le ragazze di Lino Lardo che hanno la meglio su una squadra tenace che per due periodi riesce a fare gara alla pari con le azzurre. Protagonista di giornata in termini realizzativi è Francesca Pan con 17 punti. Con questo successo le azzurre sino per la rassegna continentale. RECAP – Inizio di gara equilibrato, le due compagini smistano bene l’attenzione nelle due metà del campo e si attestano diversi cambi di comando anche se al primo time-out azzurro è 10-14 per le rumene. Dopo la mini pausa avviene il nuovo aggancio azzurro ed il sorpasso a fine quarto con l’1/2 di Attura (15-14). Nel secondo ...

