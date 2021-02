Basket femminile, l’Italia si qualifica agli Europei 2021. Decisiva la vittoria con la Romania (Di sabato 6 febbraio 2021) Missione compiuta! l’Italia si è qualificata per gli Europei di Basket femminile, che si terranno nel mese di giugno in Spagna e Francia. Decisiva per la squadra di Lardo la vittoria contro la Romania, la quarta consecutiva, che ha permesso alla squadra azzurra di essere certamente tra le migliori seconde classificate e dunque di staccare il biglietto per la manifestazione continentale. Fracesca Pan è la miglior marcatrice dell’incontro con 17 punti (5/9 da tre punti). In doppia cifra chiudono anche Nicole Romeo (15), Cecilia Zandalasini (12), Deborah Carangelo (11) e Martina Bestagno (10). Alla Romania non sono bastati i 16 punti di Gabriela Marginean e i 14 della naturalizzata Ashley Walker, che si è fatta male nel finale. Buon ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Missione compiuta!si èta per glidi, che si terranno nel mese di giugno in Spagna e Francia.per la squadra di Lardo lacontro la, la quarta consecutiva, che ha permesso alla squadra azzurra di essere certamente tra le migliori seconde classificate e dunque di staccare il biglietto per la manifestazione continentale. Fracesca Pan è la miglior marcatrice dell’incontro con 17 punti (5/9 da tre punti). In doppia cifra chiudono anche Nicole Romeo (15), Cecilia Zandalasini (12), Deborah Carangelo (11) e Martina Bestagno (10). Allanon sono bastati i 16 punti di Gabriela Marginean e i 14 della naturalizzata Ashley Walker, che si è fatta male nel finale. Buon ...

