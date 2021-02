Basket femminile | Italia qualificata agli Europei 2021 Il ct Lardo | “Orgoglioso delle ragazze”

SkySport : ULTIM'ORA BASKET L'ITALIA FEMMINILE SI QUALIFICA AI PROSSIMI EUROPEI Decisiva la vittoria contro la Romania per 81-… - _marialucia_16 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET L'ITALIA FEMMINILE SI QUALIFICA AI PROSSIMI EUROPEI Decisiva la vittoria contro la Romania per 81-66 ? ?? @It… - sportface2016 : #Basket L'Italia vola agli Europei femminili, la gioia del ct Lardo e delle azzurre - DELFO89 : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET L'ITALIA FEMMINILE SI QUALIFICA AI PROSSIMI EUROPEI Decisiva la vittoria contro la Romania per 81-66 ? ?? @It… - legabasketfem : RT @SkySport: ULTIM'ORA BASKET L'ITALIA FEMMINILE SI QUALIFICA AI PROSSIMI EUROPEI Decisiva la vittoria contro la Romania per 81-66 ? ?? @It… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

OA Sport

Commenta per primo L'Italiadisi è qualificata per gli Europei che saranno in programma a giugno in Spagna e Francia. Decisiva è stata oggi la vittoria ottenuta da Zandalasini e compagne per 81 - 66 contro la ...L'Italia si è qualificata per gli Europei di, in programma a giugno in Spagna e Francia. Decisiva la vittoria della squadra allenata dal Ct Lino Lardo 81 - 66 contro la Romania . Il quarto successo consecutivo ha permesso alle ...Basket femminile, Italia agli Europei 2021: le parole di coach Lardo e delle protagoniste dopo la vittoria sulla Romania ...La Nazionale italiana di basket femminile non ha tradito le attese, completando l'opera e staccando il pass per i prossimi Campionati Europei in programma in Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno 2021.