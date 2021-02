Base leghista in rivolta, no all’uomo dei poteri forti. Il Capitano assediato sui Social. Domina l’hashtag #elezionisubito. Gli elettori contro l’ex presidente Bce (Di sabato 6 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini, su consiglio del bocconiano Giancarlo Giorgetti ma anche di molti amministratori leghisti – uno su tutti il governatore veneto Luca Zaia – sta per varcare il rubicone, almeno stando alle dichiarazioni della vigilia, e oggi probabilmente uscirà dalle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi annunciando il Sì del suo partito ad un esecutivo politico, cioè con la possibilità di avere al proprio interno ministri targati Lega, guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea ed ex governatore di Bankitalia. Eh già, perchè Super Mario è un uomo dei “poteri forti”, è un europeista convinto, ed è stato tra i massimi dirigenti della banca d’affari Goldman Sachs. E come ben sanno molti nella “Base leghista” dei duri e puri – quelli del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini, su consiglio del bocconiano Giancarlo Giorgetti ma anche di molti amministratori leghisti – uno su tutti il governatore veneto Luca Zaia – sta per varcare il rubicone, almeno stando alle dichiarazioni della vigilia, e oggi probabilmente uscirà dalle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi annunciando il Sì del suo partito ad un esecutivo politico, cioè con la possibilità di avere al proprio interno ministri targati Lega, guidato daldella Banca centrale europea ed ex governatore di Bankitalia. Eh già, perchè Super Mario è un uomo dei “”, è un europeista convinto, ed è stato tra i massimi dirigenti della banca d’affari Goldman Sachs. E come ben sanno molti nella “” dei duri e puri – quelli del ...

